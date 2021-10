Covid Regeln Halloween Party ++ Kostüm Heidi Klum

Wir schauen uns heute die Corona-Regeln an, die für eure Halloween Partys gelten, wie das sexy Kostüm von Heidi Klum ausschauen wird und warum sich sogar Tiere in Schönbrunn über das Fest am 31. Oktober freuen. Außerdem: ein unglaublicher Skater, der ohne Beine die ärgsten Tricks! Das und mehr gibt’s jetzt für euch bei eurem Push Magazin mit Moderator Jakob Glanzner.