Tom Hanks: Hollywoodstar als Hochzeits-Crasher

Für Diciembre, die ein langes weißes Brautkleid mit Schleppe trug, war der Hanks-Überraschungsauftritt das Tüpfelchen auf dem i: „Die Hochzeit war schon ein Traum, der wahr geworden ist. Ich konnte Tashia endlich heiraten, vor all den Menschen, die wir am meisten lieben. Du dann schaut auch noch Tom Hanks vorbei. Ausgerechnet an diesem Tag, zu dieser Zeit, an diesem Strand. Es sollte so sein.“ Für Tashia war es laut „Enterpress News“ ein Zeichen, das der Eheschließung eine besondere Bedeutung und Gültigkeit gab: „Auch im Jahr 2021 ist es leider noch nicht überall akzeptiert, wenn sich zwei Frauen das Jawort gegeben. Aber für Tom war es einfach nur selbstverständlich. Das tat einfach nur gut! “