„Überholspur“ in Unis für Geimpfte und Genesene

Nach drei Semestern, in denen an den Unis Corona-bedingt vorwiegend Fernunterricht stattgefunden hat, sind die Studierenden im aktuellen Wintersemester zum Großteil wieder in den Hörsälen zurück. Dabei setzen die Unis auf 3G, in manchen Bereichen gelten jedoch strengere Vorgaben (etwa 2G in der Medizin, 2,5G an manchen Standorten). An der Wiener Wirtschaftsuni und der Uni Graz gibt es nun erste „Fast Lanes“ für Geimpfte.