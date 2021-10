Graz: 3000 Magna-Mitarbeitern droht Kurzarbeit

„Alle Produktionsunterbrechungen werden mit etablierten Maßnahmen in Form von Urlaub, Zeitausgleich wie auch Kurzarbeit abgewickelt und abgefedert. Dies findet in enger Abstimmung mit unseren Kunden statt“, so Magna. Konkret wurde nun für bis zu 3000 der insgesamt rund 8000 Mitarbeiter am Standort in Graz-Thondorf Kurzarbeit beantragt.