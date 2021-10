Nur Geldbuße nach Marktstand-Unfall vor Stift

Die schrecklichen Bilder vom 11. Juli sind vielen noch in Erinnerung. Ein 86-Jähriger war vor dem Stift St. Florian in Oberösterreich in einen Marktstand gekracht. Zwölf Menschen wurden verletzt, eine 68-jährige Frau schwebte tagelang in Lebensgefahr. Ein Prozess bleibt dem Unfall-Lenker erspart. Ihm wurde nun eine Geldbuße angeboten.