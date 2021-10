US-Demokraten zeigen Steuerplan für Superreiche

Mit einer neuen Steuer für Superreiche will die Partei von Präsident Biden ihre Pläne für massive Investitionen in Sozialprogramme und Klimaschutz finanzieren. „Hunderte Milliarden Dollar“ könnten laut dem demokratischen Senator Ron Wayden mit der Abgabe eingenommen werden. Er stellte am Mittwoch die Grundzüge einer solchen Steuer vor.