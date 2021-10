Zwillingsbrüder erleichtern die Lehrstellensuche

Schon mehr als 300 Stellen in ganz Österreich

Seinen Anfang hatte das Angebot in Oberösterreich. „Mittlerweile bieten wir aber schon über 300 Stellen in ganz Österreich an“, so der 34-Jährige aus Gallneukirchen. Was für die Jugendlichen der Vorteil gegenüber klassischen Bewerbungsprozessen ist? „Es geht schneller, Telefonate, die abschrecken können, gibt’s auch keine - es ist also stressfreier“, so Minichberger.