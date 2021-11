„Bauern brauchen eine bessere Vertretung“

Als politisch unabhängige Kraft stellt die Liste Heimo Urbas eine Plattform für Bauerninteressen dar. „Der Unabhängige Bauernverband ist in Salzburg, Tirol, Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark als jeweils zweitstärkste Kraft vertreten. Mit meiner Namensliste setzen wir uns ab sofort auch in Kärnten einzig und allein für die Interessen der Land- und Forstwirte ein!“, verspricht Polit-Newcomer und Mutterkuhlandwirt Urbas, der sich ab 7. November Kammerrat nennen möchte.