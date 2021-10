Tierquälerei: Weidmann zu Geldstrafe verurteilt

Das erste Urteil im Welser Wilderer- und Tierquälerprozess gab es am Mittwoch schon am Vormittag. Ein Weidmann wurde rechtskräftig zu 4.080 Euro - zur Hälfte bedingt - wegen Tierquälerei verurteilt. Vom Vorwurf der Wilderei wurde er freigesprochen. Am Nachmittag stehen weitere Beschuldigte vor dem Richter.