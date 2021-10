Stress, Krankheiten, Klima: Die Sorgen der Jugend

78 Prozent der Jugendlichen fühlen sich in ihrer Gemeinde wohl, sowohl für Burschen als auch Mädels ist Skifahren oder Snowboarden die Lieblingssportart und für die meisten spielt die Familie eine wichtige Rolle. Zu diesen Ergebnissen kam Salzburgs Jugendreport 2020, der am Ende des vergangenen Jahres zum ersten Mal durchgeführt wurde. Diese zeigte auch klar die Sorgen und Ängste der jungen Bevölkerung in Salzburg auf. Da spielten Stress, Krankheiten und der Klimawandel bedeutende Rollen.