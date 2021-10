Große Pläne für Oberwarts alte Raffelmühle

Investitionen in der Heimat

Hotelier und Gastronom Klaus Glavanics ist ein rühriger Mann: Nach vielen erfolgreichen Jahren in Wien wieder in die Heimat zurückgekehrt, setzt er so Zug um Zug neue Akzente: So hat er, gemeinsam mit seinem Bruder, die Bäckerei Gradwohl in Bad Tatzmannsdorf, den Florianihof in Mattersburg und in Rechnitz das Café Rose und das Minihotel erworben. Im letzten Jahr eröffnete, ganz unmittelbar neben der Raffelmühle, das Stadthotel Telegraph in Oberwart. Nebenher leitet er das Burgenland Catering und baut ein Gastronomiezentrum mit Großküche.