Orlando Bloom als heißer Heimwerker

„Vater des Jahres“

In einem Video, das Bloom an zweiter Stelle seines Posting gereiht hat, ist er mit nacktem Oberkörper zu sehen, wie er eine Art Leiter für sein Töchterchen mit Katy Perry zusammenbaut. Die Sängerin ist zu hören, wie sie sagt: „Dad of the year“, also „Vater des Jahres.“