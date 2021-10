Auf den Spuren einer versunkenen Römersiedlung

Neue Erkenntnisse

Klaus Löcker (ZAMG): „Auf den Bildern lassen sich deutlich Straßen sowie zahlreiche Reste von Gebäuden und Grabbauten erkennen. Aufgrund der mächtigen Überdeckung können wir davon ausgehen, dass sie noch in einem sehr guten Zustand sein dürften.“ Vereinzelte Funde im Flussbett der Drau in den vergangenen Jahren seien jetzt unter einem ganz anderen Licht zu betrachten. Löcker kündigt für die Wintermonate weitere Untersuchungen an.