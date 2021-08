Auf den Spuren der Kelten bei den Hügelgräbern

In Frög bei Rosegg kann man in die Welt der Kelten eintauchen, die bei uns vor rund 3000 Jahren Geschichte geschrieben haben. Nach einer Besichtigung der Hügelgräber und der Schauräume können sich Besucher in der Norea Stubn stärken.

(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)