Alkolenker verfolgte Jugendliche mit seinem Auto

Ein 52-Jähiger aus dem Bezirk Vöcklabruck nahm am Samstag gegen 1 Uhr im Bezirk Vöcklabruck seinen Pkw in einem stalk alkoholisiertem Zustand in Betrieb. Ein 20-Jähriger sowie ein 18-jähriger Lenker, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, sprachen ihn deshalb an. Dabei gab der 20-Jährige zum Ausdruck die Polizei zu verständigen und ihn zu filmen, sollte er alkoholisiert wegfahren. Daraufhin verfolgte der 52-Jährige die beiden, wobei die Verfolgung in einer Sackgasse in Timelkam endete.