Innsbruck: Ehemalige Schätze sind nun Schandplätze

„Neun Plätze, neun Schätze“, lautet der Titel einer ORF-Sendung am Nationalfeiertag, bei der jedes Bundesland einen außergewöhnlichen Ort ins Rennen um den Sieg schickt. Für Tirol tritt diesmal das Gschnitztal an. Auch in Innsbruck kann man von Plätzen sprechen, die einst echte Schätze waren bzw. beherbergten. Nun stellen sie leer stehende Schandflecke dar und keinen kümmert es.