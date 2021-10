Neue Regeln für Kinos und Theaterbühnen

Wien geht seit Monaten bei den Corona-Maßnahmen voran. In der Bundeshauptstadt gelten strengere Regeln als im restlichen Österreich und als der Bund vorgibt. Als „Weg der Sicherheit“, wie Bürgermeister Michael Ludwig kürzlich ankündigte, wird über den Oktober hinaus an 2G in Bars und Discos festgehalten. Zudem setzt die Stadt weiterhin auf PCR- statt Antigentest und bleibt das Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Handel Pflicht.