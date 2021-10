Gattendorfs Historie wird ab 2022 digital

Vier Topotheken gibt es bis jetzt im Burgenland, nämlich in Bad Sauerbrunn, Bocksdorf, Neusiedl am See und Parndorf. Im Bezirk Neusiedl am See gesellt sich jetzt eine weitere dazu: In Gattendorf werden sich die Historiker mit Leib und Seele Ewald Metzl und Klaus Derks darum kümmern.