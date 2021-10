Dem „Gummiboot-Pfarrer“ fliegen die Herzen zu

Ein digitaler Vorreiter

Mit den im Fernsehen und ins Internet übertragenen Messen haben sich Reisenhofer und sein Team über die steirischen Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Der 60-Jährige war einer der Ersten, der die neuen Medien für die Verkündung der frohen Botschaft nutzte: „Da gibt’s Leute, die krank im Spital liegen und sich freuen, trotzdem am Gottesdienst teilnehmen zu können. Oder Jugendliche, die mir sagen, sie liegen am Sonntag noch im Bett und schauen sich auf dem iPad die Messe an. Wie heißt es so schön? Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“