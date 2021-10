„R.ock I.n P.eace“ huldigt Bowie, Falco & Co.

„R.ock I.n P.eace - Die Show!“ will den Legenden der Musikgeschichte huldigen: Könnte es dafür einen besseren Termin geben als Allerheiligen? Unter dem Motto „In memoriam of the superstars“ haucht die Show den größten Hits von Amy Winehouse, David Bowie, Falco, Freddie Mercury, Jimi Hendrix und vielen weiteren verstorbenen Kult-Musikern noch einmal live auf der Bühne Leben ein. Interpretiert von einer Live-Band und Stimmen rund um den umtriebigen Bandleader Martin Böhm feiert das Event im Wiener Orpheum am 1. November Premiere.