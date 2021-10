Tonnenschweres Kunststoffteil erdrückt Arbeiter

Ein schrecklicher Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag im benachbarten Allgäu in der Nähe von Memmingen (D). In einem kunststoffverarbeitenden Betrieb wurde ein 20-Jähriger von einem tonnenschweren Teil erdrückt - für den Mann kam trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät.