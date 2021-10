Schumacher verrät: Andretti steigt bei Sauber ein

Mario Andretti hatte am Rande des Grand Prix in Austin zuvor gesagt, es gebe nur noch ein paar lose Enden in den Verhandlungen. Überrascht von den Entwicklungen gab sich Valtteri Bottas, der Mercedes nach der Saison verlässt und bei Sauber unterschrieben hat. Er habe vor seiner Einigung überhaupt nichts von den Verhandlungen gewusst, berichtete er am Donnerstag. „Natürlich wäre es als zukünftiger Fahrer des Teams schön, etwas mehr von den Zukunftsplänen zu wissen.“