Zinkenliften fehlen 438.500 Euro in den Kassen

Gut 20.000 Fahrten weniger – und damit auch 100.000 Euro weniger Erlöse – verzeichnet man in den Sommermonaten. Dazu kommen 150.000 bis 200.000 Euro an Reparaturkosten. Dazu stehen weitere dringend nötige Investitionen an, etwa für neue Schneischächte. Kurz gesagt: Die budgetierten Mittel reichen nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. Satte 438.500 Euro fehlen in den Kassen.