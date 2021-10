Unglaublich, wie diese Neunjährige turnt!

Sechsmal die Woche je drei Stunden Training

Dafür ordnet die Familie der Jungsportlerin aus Liesing alles in ihrem Leben unter: „Ich trainiere sechsmal die Woche jeweils drei Stunden lang“, erzählt Larissa, der in Österreich kein Mädchen das Wasser reichen kann. Turnt sie doch trotz ihrer Jugend Elemente wie die Profis. Nach der Schule geht es täglich in die Sport & Fun Halle in der Leopoldstadt, oft werden dort auch die Hausübungen erledigt.