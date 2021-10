Luger verjüngt sein Team in Linzer Stadtregierung

„Ich hab´ keine Sekunde gezögert“

Unstrittig erscheint, dass die beiden neuen Stadtsenatsmitglieder aufgrund ihrer Vita zu ihren künftigen Aufgabenfeldern passen. Jurist Dietmar Prammer – zuletzt stellvertretender Büroleiter von Landesrätin Birgit Gerstorfer – sammelte jede Menge Kenntnisse über die Linzer Stadtplanung und den Wohnbau, unter anderem als Aufsichtsratvorsitzender der GWG. Der 47-Jährige will gestalten: „In keinem anderen Ressort kann man das so augenscheinlich wie in der Stadtplanung. Deshalb hab ich keine Sekunde gezögert, als mich der Bürgermeister gefragt hat, ob ich mir diese herausfordernde Funktion vorstellen könnte.“