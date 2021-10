Carrie Bradshaw küsst wieder - aber nicht Mr. Big!

Riesengroß war die Erleichterung bei den Fans von „Sex And The City“, als bestätigt wurde, dass auch Chris Noth als Mr. Big beim Ableger „And Just Like That ...“ wieder dabei sein wird. Doch jetzt scheint es so, als müssten die Anhänger der Serie richtig stark sein. Auf neuesten Fotos vom Set der Serie knutscht Sarah Jessica Parker in der Rolle von Carrie Bradshaw wieder - aber einen ganz anderen Mann!