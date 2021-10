Fotos zeigen intime Momente von William und Kate

So sieht man die beiden etwa, wie sie mit einem verliebten Lächeln im Gesicht durch einen Samtvorhang schreiten, oder beim Warten auf ihren Auftritt hinter der Bühne. Ein weiteres Foto zeigt, wie Kate, die an diesem Abend in einem Alexander-McQueen-Kleid im griechischen Stil zauberhaft schön aussah, ihrem Ehemann vertraut die Hand auf den Rücken legt und ihm tief in die Augen blickt. Eine intime Geste, wie man sie von Kate und William nur selten in der Öffentlichkeit sieht.