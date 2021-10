Tierversuchsverbot: Kosmetik soll ganz vegan sein

Tierversuche verboten

In der EU sind Tierversuche für kosmetische Fertigerzeugnisse und Bestandteile von Kosmetika bereits seit 2004 verboten. Seit 2009 ist zudem verboten, in der EU Kosmetika zu vermarkten, die an Tieren getestet wurden. Die Frist für dieses Verbot wurde allerdings für die komplexesten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, wie beispielsweise bei der Überprüfung auf krebserregende Bestandteile, bis 2013 verlängert. Konkret bedeutet das Vermarktungsverbot für die Kosmetikindustrie, dass auch Kosmetika, die nicht in der Europäischen Union hergestellt wurden, nur dann in der EU vermarktet werden dürfen, wenn bei der Herstellung keine Tierversuche stattgefunden haben.