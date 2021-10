Mental gestärkt dank Österreichs Spitzensportlern

Bewegung hält fit – nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Was im Distance Learning zu kurz kam, wollen Burgenlands Schulen daher nun nachholen. So entstand in der Volksschule Am Tabor in Neusiedl am See bereits der erste von 100 „Mental Fit Pfaden“. Angeleitet wird der Parcours von Österreichs Spitzensportlern.