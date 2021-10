Banges Warten auf neue Weihnachtsmarkt-Regeln

Zaun oder nicht Zaun, das ist hier die Frage“ – so könnte man die Situation um die Durchführung der Weihnachtsmärkte im Land ob der Enns aktuell charakterisieren. Denn während von den Behörden in Wien die Covid-19-Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) so interpretiert wird, dass die 3-G-Kontrolle auf den Märkten erst in den jeweiligen Konsumationsbereichen zu vollziehen ist, hat man in Rest-Österreich die Auffassung, dass der Impf- oder Test-Check bereits bei Betreten des Areals zu erfolgen hat. Deshalb galt und gilt bisher auch in Oberösterreich, dass die Adventmärkte im Land hermetisch abgeriegelt werden müssen.