Linzer Initiative für Adventmärkte trotz Corona

Die Eckpunkte des von Linz in Zusammenarbeit mit einem externen Präventionskonzepthersteller und der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft erstellten Papiers sehen unter anderem vor, dass der Erwerb von Speisen und Getränken zum Verzehr am Markt nur mit Nachweis des jeweils verordneten G-Status durch ein gültiges am Handgelenk angelegtes Band erfolgen darf. Kinder ab sechs Jahren erhalten ein Band nach Vorweis des Ninja- bzw. des Grünen Passes. Die Kontrolle des Status findet am ausgewiesenen Standort statt. Die Konsumation in geschlossenen Räumen ist mit einer Zutrittskontrolle verbunden, die Maskenpflicht in den Räumen gilt je nach gesetzlicher Vorgabe und eine Registrierung hat zusätzlich zu erfolgen.