Adieu Zeitumstellung? ++ Insektenpatties bei Billa

Am 31. Oktober werden in Europa die Uhren wieder eine Stunde zurückgedreht, aber warum machen wir das eigentlich? Und noch viel wichtiger: Wie lange noch? Wird die Zeitumstellung bald Geschichte sein? Außerdem: Insekten-Burger-Patties von einem Wiener Unternehmen sind ab sofort in Österreich im Supermarkt erhältlich! Das und mehr gibt’s jetzt für euch beim „PUSH“-Magazin mit Moderatorin Anna Illenberger.