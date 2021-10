So wohnt Kabarettistin und Bastel-Queen Weinzettl

Monica Weinzettl ist Kabarettistin, Schauspielerin, Möbelumbauerin, Weltverschönerin und jetzt auch Buchautorin. Was in ihre Hände kommt, wird up- oder recycelt, denn „wir haben nur einen Planeten, auf dem wir zu Gast sind, benehmen uns aber nicht so“. Aber wie sieht das Zuhause der Bastel-Queen so aus? Adabei-TV hat nachgeschaut.