„Christinas Schicksal hat sich am Berg erfüllt“

„Christinas Leidenschaft waren die Berge. Das ist für uns ein Trost“ - vier erwachsene Kinder und der Ehemann trauern in Linz um Mutter und Gattin. Die 49-Jährige war am Traunstein rund 100 Meter in den Tod gestürzt. Es war eine Vorbereitungs-Tour für eine Nepal-Bergreise gewesen.