WHO legt Covid-Hilfsprogramm für ärmere Länder auf

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will ärmeren Ländern den Zugang zu Covid-19-Impfstoffen, Tests und Behandlungen gegen Infektion mit dem Coronavirus durch erschwingliche Preise ermöglichen. Um die Umsetzung zu ermöglichen, wurde ein Programm aufgelegt, um eine Milliarde Tests an Drittländer zu liefern. Außerdem sollen Medikamente zur Behandlung von Menschen mit leichten Krankheitsverläufen zur Verfügung gestellt werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 22,8 Milliarden nötig.