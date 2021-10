Für Drosten winkt ein neuer Job bei der WHO

Seine Expertise in der Corona-Pandemie verschafft dem deutschen Wissenschaftler Christian Drosten nun auch ein berufliches Sprungbrett. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Top-Virologen nun für einen neu geschaffenen Beirat vorgeschlagen, der Richtlinien zur Erforschung zum Ursprung von Pandemien erarbeiten soll. So möchte man auch an mehr Informationen zur genauen Herkunft des Coronavirus SARS-CoV-2 gelangen.