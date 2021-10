Steirisches Trainerkarussell dreht sich rasant

Seit 27. März 2017 stand Zrim an der Seitenlinie von Bruck an der Mur, 111 Landesliga-Spiele stehen dabei zu Buche. Bis zu seinem Abtritt wird er die kommenden drei Spiele noch coachen. Der Klub befindet sich bereits auf Trainersuche, will sich damit aber Zeit lassen. Zrim selbst wird in Zukunft ein neues Jugendprojekt bei Liga-Rivale DSV Leoben leiten - die Donawitzer kämpfen ja gegen Voitsberg um den Aufstieg in die Regionalliga.