GAK und Trainer Plassnegger gehen getrennte Wege!

Das 1:6-Debakel am Freitag bei St. Pölten hat das „rote Fass“ zum Überlaufen gebracht, der Druck (auch der der Fans) war zu groß. In einer Marathonsitzung beschloss der Vorstand des GAK am Montag, die Zusammenarbeit mit Trainer Gernot Plassnegger vorzeitig und einvernehmlich zu beenden - erst am 22. April unterschrieb der 43-Jährige ein neues Papier bis zum Sommer 2023.