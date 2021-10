„The Riftbreaker“ mixt Aufbauspiel mit „Diablo“

Die EXOR Studios („Zombie Driver“) haben mit „The Riftbreaker“ ihr neuestes Werk für den PC veröffentlicht. In dem unkonventionellen Genremix beschäftigt man sich als Raumfahrerin in einem schwer bewaffneten Mech auf fremden Planeten mit Basisbau und Kämpfen in „Diablo“-Manier, auch Survival- und Tower-Defense-Mechaniken sind enthalten. Im Trailer stellen die Entwickler das in gängigen PC-Spieleshops erhältliche 30-Euro-Spiel näher vor.