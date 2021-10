Grödig baggert Schriebl an

Schriebls Ex-Klub Seekirchen meldete sich nach zweiwöchiger Pause mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Wals-Grünau in der Regionalliga zurück. Schon morgen steht für die Wallerseer der Nachtrag gegen Grödig an, danach wartet am Samstag der formstarke FC Pinzgau. Viele Trainer würden sich aufgrund des engen Spielplans wohl echauffieren, aber Mario Lapkalo sieht die Situation sportlich. „Jammern hilft sowieso nicht. Für solche Wochen haben wir einen großen Kader, mir taugt das volle Programm“, betonte der 48-Jährige gelassen.