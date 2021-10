2700 Jahre alte Amphoren aus der Adria geborgen

An Italiens Ostküste sind aus dem Wrack eines korinthischen Schiffes, das im 7. Jahrhundert vor Christus gesunken ist, Amphoren und Krüge sowie eine große Anzahl feiner keramischer Weinbecher, die für die Tafel der Elite bestimmt waren, geborgen worden. Das Wrack war bei Arbeiten für den Bau einer Pipeline in einer Tiefe von 780 Metern im Kanal von Otranto in der Adria gefunden worden.