Gnu-Tombola bei Jägerball regt weiter auf

„Kann dieses Theater nicht verstehen“

Salzburgs Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof war über die Diskussionen um die Jagdreise fast schon erbost. Gnus seien in Afrika zuhauf vorhanden, ähnlich wie in unseren Breitengraden Rehe. „Ich kann dieses Theater nicht verstehen. Eine Reise rein auf eine Trophäe runter zu brechen, das ist nicht richtig“, so Mayr-Melnhof. Es werde ja auch keine Großwildjagd als Preis verlost. Und nur weil sich einzelne Jäger am Ballabend gegenüber den Medien unüberlegt äußerten, sprächen diese nicht für die gesamte Jägerschaft.