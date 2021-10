15-Jähriger im Tarnanzug löst Großeinsatz aus

Terroralarm gab es am Freitagnachmittag in der, nur einen Steinwurf von Vorarlberg entfernten, Bodensee-Inselstadt Lindau (Bayern). Einem Besucher eines Gasthauses war ein junger Mann aufgefallen, der in einem Tarnanzug und „bewaffnet“ mit einer vermeintlichen Langwaffe in der Fußgängerzone auf und ab lief.