Soldo läuft auf Probe bei Bundesligist Altach

Nachdem Soldo beim WAC im Sommer keinen Vertrag mehr erhalten hat, hält er sich bei den Amateuren ausschließlich in Trainings (die ja in Viktring steigen!) fit. Jetzt kam der Anruf aus Altach. „Ich bin von Sonntag bis Dienstag auf Probetraining dort, werde alles geben“, betont der Goalie, der zurück ins Profi-Geschäft will. „Beim WAC habe ich leider nicht mehr die Chance bekommen“, sagt der 25-Jährige, der sich einstweilen für Geschichte und Sport (Lehramt) an der Uni Klagenfurt inskribiert hat.