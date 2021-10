Kärntner Kasnudln erobern die Bundeshauptstadt

„Über unseren Onlineshop www.kasnudl.com beliefern wir schon seit Jahren Kunden in ganz Österreich - aber auch in Deutschland“, so Andreas Schrittesser, Geschäftsführer der Kasnudl GmbH. „Die Nachfrage ist so groß, dass unsere Küchenkapazitäten an ihre Grenzen stießen. Also haben wir nach einer neuen Produktionsstätte gesucht.“