Lourdes über Madonna: „Mama ist ein Kontrollfreak“

Lourdes will nicht nur „für mein Aussehen bekannt sein“

Lourdes hofft, dass sie eines Tages auch einen anderen erfolgreichen Job außer das Modeln hat: „Meine Mutter hat mir eingebläut, dass ich mir genau überlegen soll, ob ich wirklich nur für mein Aussehen bekannt sein will. Und es stimmt, ich will nicht, dass Leute sich nur deshalb an mich erinnern. Es ist einfach nicht real.“