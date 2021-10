Spezialeinheit WEGA legt „Krone“ in Handschellen

Spannender Blick hinter die Kulissen bei der Wiener Sondereinheit WEGA: In der Landestrainingszentrale in Erdberg durfte sich die „Krone“ nicht nur verhaften lassen, sondern auch in die Rolle eines Polizisten schlüpfen. Um sich in realistischen Übungsszenarien annähernd ein Bild davon zu machen, welch große Herausforderungen die Beamten tagtäglich bewältigen müssen.