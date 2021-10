Stadionbau: Es soll jetzt endlich voran gehen

Eigentümer ist die Gemeinde

Laut Bösch ist man jetzt in der letzten formaljuristischen Abklärung, was die noch fehlende Abstandsnachsicht betrifft. „Ich hoffe, dass wir in dieser Woche noch weiterkommen. Es sieht positiv aus, ist aber leider noch nicht erledigt“, erklärt Bösch. Derzeit würde die Sache beim Anwalt des Nachbarn liegen, der das ganze auf die rechtliche Richtigkeit überprüft. Austria Lustenau selbst ist in dieser Hinsicht zum Zuschauen verdammt, weil sie selbst nicht eingreifen darf. Denn Eigentümerin des Stadions ist die Gemeinde und nicht der Verein.