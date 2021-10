Stippl: „Gemeinschaft und Gruppe ist notwendig“

Seit eineinhalb Jahren leben wir mit einer Pandemie und unser aller Leben wurde in dieser Periode auf den Kopf gestellt. Vor allem junge Menschen verabsäumen es, in den wichtigen Entwicklungsphasen der Jugend richtungsweisende Erfahrungen zu sammeln. „Gemeinschaft und Gruppe ist notwendig“, bringt es Dr. Peter Stippl in „Nachgefragt“ auf den Punkt. Der Präsident des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie spricht mit Moderatorin Raphaela Scharf über die fehlende Stabilität junger Menschen, psychosomatische Auffälligkeiten und die fehlenden Elemente der Interaktion.