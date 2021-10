Parndorfer Kindergärtnerinnen verweigern Impfung

Im Gesundheitswesen ist die Corona-Impfung vielerorts de facto Pflicht, um auch die Patienten bestmöglich zu schützen. Nicht so in Kindergärten. So verweigern etwa in Parndorf – zum Leidwesen des Bürgermeisters – 24 Prozent der Betreuer die Impfung und gefährden damit potenziell auch die Gesundheit der Mädchen und Buben.